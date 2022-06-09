«Арсенал» поборется с «Манчестер Юнайтед» за защитника дортмундской «Боруссии» Аканджи

«Арсенал» интересуется защитником дортмундской «Боруссии» Мануэлем Аканджи, сообщает The Sun.

По данным источника, «канониры» собираются побороться за 26-летнего швейцарца с «Манчестер Юнайтед».

Немецкий клуб требует за футболиста 21 миллион фунтов — столько же команда заплатила за покупку защитника «Фрайбурга» Нико Шлоттербека.

В сезоне-2021/22 Аканджи забил 1 гол в 36 матчах за «Боруссию». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 27 миллионов фунтов.