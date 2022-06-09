«Вест Хэм» собирается продать Бенрама и подписать Лингарда

«Вест Хэм» хочет подписать полузащитника Джесси Лингарда, сообщает The Sun.

По данным источника, «молотобойцы» рассчитывают заключить контракт с 29-летним англичанином, который покинет «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента в конце июня.

Также клуб из Лондона собирается продать нападающего Саида Бенрама.

Джесси Лингард выступал за «Вест Хэм» на правах аренды во второй половине сезона-2020/21, тогда он забил 9 голов и сделал 5 результативных передач в 16 матчах за команду. В сезоне-2021/22 на счету полузащитника 2 мяча и 1 голевой пас в 22 играх за «Манчестер Юнайтед», в большинстве из которых он выходил на замену во втором тайме.

У Саида Бенрама 11 голов и 6 результативных передач в 48 матчах за «Вест Хэм» в сезоне-2021/22. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 26-летнего алжирца в 25 миллионов евро.