Сауль прокомментировал дебютный матч за «Челси»
Полузащитник «Челси» Сауль поделился мнением о дебюте за команду в матче 4-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (3:0).
«Не такого дебюта я ожидал. Очень доволен своей первой игрой и победой с командой. Невероятно видеть заполненный болельщиками «Стэмфорд Бридж», — написал Сауль в Twitter.
«Челси» арендовал 26-летнего игрока за 5 миллионов евро с правом выкупа игрока за 35 млн евро. В прошлом розыгрыше футболист забил два гола и сделал одну результативную передачу в 41 матче за «Атлетико».
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