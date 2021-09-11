Тухель: «Старт сезона выдался отличным»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель подвел итоги матча 4-го тура чемпионата Англии против «Астон Виллы» (3:0).

«Соперник в первом тайме играл немного агрессивнее, чем мы. Нам не хватало ритма, самообладания. У нас были легкие потери мяча, из-за которых уверенности становилось чуть меньше. Во втором тайме уже мы вынуждали соперника рано терять мяч и сразу контратаковали. В итоге результат идеален.

Мы хотим больше контролировать игру, разумеется, но в этот раз пришлось приложить дополнительные усилия.

Старт сезона выдался отличным, учитывая гостевую ничью с «Ливерпулем» в меньшинстве. Мы играем как команда, у нас есть определенная энергия, мы способны выигрывать. Все понимают, что мы можем играть лучше, но есть определенные причины, почему матчи складываются именно так. Но раз мы все равно побеждаем 3:0, то это хороший шаг", — цитирует Тухеля ВВС.