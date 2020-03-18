Салах пожертвовал египетским властям более миллиона евро на борьбу с коронавирусом

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах пожертвовал 20 миллионов египетских фунтов, что эквивалентно 1,17 миллиона евро, властям Египта на борьбу с распространением коронавируса в стране. На сегодняшний день в Египте зарегистрировано 196 заболевших этой болезнью, но смертельных случаев пока не зафиксировано.

— Салах пожертвовал 20 миллионов фунтов на борьбу с COVID-19, — написал в своем Twitter бывший министр спорта Египта Халед Абдулазиз. — Это поступок истинного египтянина, ставшего одним из величайших символов спорта в своей стране.