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Салах пожертвовал египетским властям более миллиона евро на борьбу с коронавирусом

18 марта 2020, 23:52
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах пожертвовал 20 миллионов египетских фунтов, что эквивалентно 1,17 миллиона евро, властям Египта на борьбу с распространением коронавируса в стране. На сегодняшний день в Египте зарегистрировано 196 заболевших этой болезнью, но смертельных случаев пока не зафиксировано.

— Салах пожертвовал 20 миллионов фунтов на борьбу с COVID-19, — написал в своем Twitter бывший министр спорта Египта Халед Абдулазиз. — Это поступок истинного египтянина, ставшего одним из величайших символов спорта в своей стране.

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




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