Макаллистер перед матчем «Ливерпуля» с «Челси» рассказал, что думает о Кайседо

Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Макаллистер перед финальным матчем Кубка английской лиги против «Челси» поделился мнением об игре лондонцев Мойсесе Кайседо. Ранее они вместе играли за «Брайтон».

«Он потрясающий игрок и прекрасный человек, и я желаю ему всего наилучшего — но не в финале в воскресенье», — цитирует Макаллистера The Telegraph.

Летом 2023 года Кайседо мог перейти в «Ливерпуль», но предпочел стать игроком «синих».

Сегодня, 25 февраля, «Челси» — «Ливерпуль» сыграют в Лондоне. Начало — в 18.00 мск.