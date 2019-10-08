Руководство «Манчестер Юнайтед» выразило полную поддержку Сульшеру

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер не будет отправлен в отставку, утверждает Daily Mail. По данным источника газеты в клубе, 46-летний норвежец сохраняет полную поддержку совета директоров и американских владельцев, несмотря на худший старт команды за последние 30 лет — 2 победы в 8 матчах чемпионата Англии.

Руководство рассчитывает на Сульшера в долгосрочной перспективе и планирует создать новую команду под его началом.

После 8 туров в активе «МЮ» 9 очков в премьер-лиге. От зоны вылета «манкунианцев» отделяют 2 балла.