Роналду присутствовал на товарищеском матче «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду присутствовал на товарищеском матче своей команды с «Рексем», утверждает RobRyanRed. В самой игре португалец не принимал участия.

Встреча закончилась победой «МЮ» со счетом 4:1. В матче участвовали игроки, которым нужна игровая практика.

Сообщалось, что будущее Роналду в «МЮ» пока неизвестно.

Действующий контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов еврою.

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и сделал 3 голевые передачи в 39 матчах во всех турнирах.