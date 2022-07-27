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Сегодня, 21:14

«Манчестер Сити» собирается отслеживать физиологические реакции болельщиков на игры

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«Манчестер Сити» планирует создать умный шарф, который будет отслеживать биометрические данные своих болельщиков.

Как сообщает The Verge, клуб сотрудничает с Cisco для создания шарфа со встроенным биосенсором, чтобы лучше понять эмоции фанатов во время матчей.

Шарф будет оснащен датчиком EmotiBit, который будет располагаться на шее болельщиков. Согласно сайту продукта, он включает в себя датчик PPG, акселерометр, датчик температуры и датчик электрокожной активности (EDA). Датчик EDA измеряет незначительные выделения пота, чтобы определить уровень стресса, который поможет отслеживать эмоциональное состояние болельщиков.

На данный момент некоторые фанаты уже были выбраны для тестирования шарфа. Аналогичная технология будет использоваться в команде МЛС «Нью-Йорк Сити».

Футбол
ФК Манчестер Сити
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 - : -
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