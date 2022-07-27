«Манчестер Сити» может купить полузащитника «Лиона» Пакета, если Бернарду покинет клуб
Полузащитник «Лиона» Лукас Пакета может перейти в «Манчестер Сити», сообщает Le Parisien со ссылкой на L'Equipe.
По информации источника, «Манчестер Сити» может рассмотреть вариант с приобретением 24-летнего бразильца, если полузащитник Бернарду Силва покинет клуб.
Отмечается, что Пакета является приоритетной целью главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы.
В прошедшем сезоне полузащитник забил 11 мячей и отдал семь результативных передач в 43 матчах за «Лион» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
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14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
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|0
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15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
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|0
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16
|Эвертон
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фулхэм
|0
|0
|0
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|0
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19
|Борнмут
|0
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
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|17:00
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
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|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
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Эвертон – Челси
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|7.08
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Лестер – Брентфорд
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МЮ – Брайтон
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Вест Хэм – Ман. Сити
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