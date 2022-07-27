«Манчестер Сити» может купить полузащитника «Лиона» Пакета, если Бернарду покинет клуб

Полузащитник «Лиона» Лукас Пакета может перейти в «Манчестер Сити», сообщает Le Parisien со ссылкой на L'Equipe.

По информации источника, «Манчестер Сити» может рассмотреть вариант с приобретением 24-летнего бразильца, если полузащитник Бернарду Силва покинет клуб.

Отмечается, что Пакета является приоритетной целью главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы.

В прошедшем сезоне полузащитник забил 11 мячей и отдал семь результативных передач в 43 матчах за «Лион» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.