Роналду о Рангнике: «Как он собирался быть боссом «МЮ»? Я даже никогда не слышал о нем»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поделился мнением о бывшем главном тренере команды Ральфе Рангнике.

«Если ты даже не тренер, как ты собираешься быть боссом «Манчестер Юнайтед»? Я даже никогда не слышал о нем», — приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо со ссылкой на интервью футболиста Пирсу Моргану.

Рангник был назначен главным тренером «МЮ» в ноябре 2021 года. Он занимал этот пост до конца сезона-2021/22, после чего ушел на аналогичную должность в сборную Австрии.

До назначения в «МЮ» Рангник занимал должность директора «Локомотива» по спорту и развитию с июля по ноябрь 2021 года.