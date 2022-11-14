Роналду: «Чувствую себя преданным из-за того, как со мной обошлись в «Манчестер Юнайтед»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал о том, как чувствует себя в клубе.

«Чувствую себя преданным из-за того, как со мной обошлись в «Манчестер Юнайтед». Я раздражен тем, что меня сделали «козлом отпущения», которого обвиняют во всем, что пошло не так в клубе, а сейчас меня активно вытесняют. Некоторые люди не хотят, чтобы я был здесь. Не только в этом году, но и в прошлом сезоне», — приводит слова Роналду The Sun со ссылкой на интервью с журналистом Пирсом Морганом.

В текущем сезоне 37-летний португалец провел 16 матчей за «МЮ», в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.