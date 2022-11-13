«Вест Хэм» не собирается увольнять Дэвида Мойеса

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес сохраняет поддержку руководства клуба, сообщает BBC.

Накануне «Вест Хэм» проиграл дома «Лестеру» со счетом 0:2, и это поражение стало для «молотобойцев» третьим подряд в АПЛ.

На перерыв, связанный с чемпионатом мира в Катаре, «Вест Хэм» ушел на 16-м месте в таблице, всего в одном очке от зоны вылета.

Однако что боссы «Вест Хэма» не собираются увольнять Мойеса, вернувшегося клуб в декабре 2019.