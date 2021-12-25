Ромеро раскритиковал «МЮ» за отказ отпустить его в другой клуб

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро раскритиковал руководство английского клуба за то, что клуб не отпускал его в другую команду.

«У меня было много вариантов продолжить карьеру в других клубах, но «МЮ» не разрешал мне этого сделать. Обидно, когда многие клубы хотят заполучить тебя, а ты не можешь уехать», — цитирует Ромеро TyC Sports.

В октябре 2021 года Ромеро стал игроком «Венеции». В «МЮ» он выступал с 2015 года. За шесть сезонов он провел лишь 7 матчей в АПЛ, будучи третьим голкипером команды.