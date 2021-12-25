Конте высказался о будущем Льориса в «Тоттенхэме»
Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о будущем вратаря Уго Льориса в клубе.
«Конечно же, Льорис — важный пример для других футболистов, он сам прекрасно знает, что думаю о нем я, что думают о нем в клубе. Уго никогда не будет проблемой для «Тоттенхэма», — приводит Goal слова Конте.
Контракт 34-летнего Льориса с «Тоттенхэмом» действует до конца июня 2022 года. 6 декабря сообщалось, что «шпоры» начали переговоры по продлению соглашения с французом.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/live/transfer-news-and-rumours-live/bltc5225dd79f299a26
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