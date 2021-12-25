«Манчестер Сити» интересуется нападающим «Тоттенхэма» Гарри Кейном
Нападающим «Тоттенхэма» Гарри Кейном интересуется «Манчестер Сити».
Как сообщает The Athletic, Хосеп Гвардиола находится в поиске центрального нападающего после того, как переход Феррана Торреса в «Барселону» почти оформлен.
По информации источника, 28-летний нападающий является главной целью Гвардиолы.
В сезоне-2021/22 Кейн сыграл за «Тоттенхэм» 22 матча, забил 9 голов и отдал две результативные передачи.
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