«Рома» согласовала условия контракта с защитником «Лидса» Кристенсеном
Защитник «Лидса» Расмус Кристенсен близок к переходу в «Рому», утверждает Фабрицио Романо.
25-летний защитник уже согласовал условия контракта с римлянами, которые продолжают вести переговоры о его выкупе с «Лидсом».
Датчанин выступает за английскую команду с 2022 года. В минувшем сезоне он провел 30 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 13 миллионов евро.
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|Вулверхэмптон
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|0-0
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14
|Вест Хэм
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|0
|0-0
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15
|Борнмут
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|0
|0-0
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16
|Нот. Форест
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|0
|0-0
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17
|Эвертон
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
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|0-0
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19
|Шеффилд Юн.
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|11.08
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
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Арсенал – Нот. Форест
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Борнмут – Вест Хэм
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
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Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|00:00
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Ньюкасл – Астон Вилла
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|13.08
|00:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
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Челси – Ливерпуль
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МЮ – Вулверхэмптон
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