«Рома» согласовала условия контракта с защитником «Лидса» Кристенсеном

Защитник «Лидса» Расмус Кристенсен близок к переходу в «Рому», утверждает Фабрицио Романо.

25-летний защитник уже согласовал условия контракта с римлянами, которые продолжают вести переговоры о его выкупе с «Лидсом».

Датчанин выступает за английскую команду с 2022 года. В минувшем сезоне он провел 30 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 13 миллионов евро.