Полузащитник «Арсенала» Партей отклонил предложения от клубов из Саудовской Аравии
Полузащитник «Арсенала» Томас Партей отказался продолжать карьеру в чемпионате Саудовской Аравии, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По данным источника, 30-летний ганец отклонил несколько предложений от саудовских клубов. Футболист рассчитывает продолжить играть в Европе, даже если «Арсенал» продаст его этим летом.
Ранее сообщалось, что на игрока претендует «Ювентус».
В сезоне-2022/23 Партей забил 3 гола в 40 матчах за «Арсенал». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 35 миллионов евро.
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|МЮ
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12
|Челси
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13
|Вулверхэмптон
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|0-0
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14
|Вест Хэм
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Борнмут
|0
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|0
|0
|0-0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
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17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
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|0-0
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19
|Шеффилд Юн.
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|0
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20
|Лутон Таун
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|11.08
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
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Арсенал – Нот. Форест
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
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Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|00:00
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|00:00
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Ньюкасл – Астон Вилла
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|13.08
|00:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
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Челси – Ливерпуль
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|14.08
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