«Челси» согласовал контракт с полузащитником Кайседо
Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо близок к переходу в «Челси», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации издания, лондонский клуб ведет переговоры с «Брайтоном» по поводу трансфера игрока.
Сообщается, что «синие» уже достигли предварительной договоренности с самим игроком.
В сезоне-2022/23 Кайседо провел 43 матча, в которых забил гол и сделал результативную передачу. Его контракт с «чайками» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.
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