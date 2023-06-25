«Челси» согласовал контракт с полузащитником Кайседо

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо близок к переходу в «Челси», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации издания, лондонский клуб ведет переговоры с «Брайтоном» по поводу трансфера игрока.

Сообщается, что «синие» уже достигли предварительной договоренности с самим игроком.

В сезоне-2022/23 Кайседо провел 43 матча, в которых забил гол и сделал результативную передачу. Его контракт с «чайками» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.