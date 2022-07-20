Родри: «Однажды Лига чемпионов покорится «Манчестер Сити»

Хавбек «Манчестер Сити» Родри рассказал, что думает о неудачах клуба в Лиге чемпионов.

«Самые титулованные клубы — такие как «Бавария» и «Реал» — регулярно играют в полуфинале и финале Лиги чемпионов. Они не становятся победителями каждый год, но доходят до решающих стадий. В «Сити» тоже есть подобная культура — теперь мы тоже претендуем на это каждый год. Однажды клубу покорится трофей», — цитирует Mail Sport футболиста.

В прошедшем сезоне «Манчестер Сити» дошел до полуфинала Лиги чемпионов, проиграв «Реалу». Годом ранее «горожане» проиграли в финале «Челси».