«Кристал Пэлас» близок к покупке защитника «Баварии» Ричардса за 15 миллионов евро

«Кристал Пэлас» ведет переговоры по трансферу защитника «Баварии» Криса Ричардса, сообщает журналист Sky Germany Флориан Плеттенберг.

Стороны близки к соглашению. Сумма трансфера может составить 15 миллионов евро без учета бонусов, сейчас клубы обсуждают финальные детали сделки.

В прошлом сезоне Ричардс выступал за «Хоффенхайм» на правах аренды, на его счету 1 гол и 1 результативная передача в 21 матче. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 22-летнего американца в 7,5 миллиона евро.