«Кристал Пэлас» близок к покупке защитника «Баварии» Ричардса за 15 миллионов евро
«Кристал Пэлас» ведет переговоры по трансферу защитника «Баварии» Криса Ричардса, сообщает журналист Sky Germany Флориан Плеттенберг.
Стороны близки к соглашению. Сумма трансфера может составить 15 миллионов евро без учета бонусов, сейчас клубы обсуждают финальные детали сделки.
В прошлом сезоне Ричардс выступал за «Хоффенхайм» на правах аренды, на его счету 1 гол и 1 результативная передача в 21 матче. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 22-летнего американца в 7,5 миллиона евро.
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2
|Ливерпуль
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Арсенал
|0
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|0
|0
|0-0
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6
|МЮ
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|0-0
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7
|Вест Хэм
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|0
|0
|0-0
|0
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8
|Лестер
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|0
|0-0
|0
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9
|Брайтон
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|0-0
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10
|Вулверхэмптон
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|0
|0-0
|0
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11
|Ньюкасл
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Пэлас
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|0
|0-0
|0
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13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Нот. Форест
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|0
|0-0
|0
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37 тур
38 тур
|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -
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