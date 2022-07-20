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Сегодня, 08:14

«Кристал Пэлас» близок к покупке защитника «Баварии» Ричардса за 15 миллионов евро

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Кристал Пэлас» ведет переговоры по трансферу защитника «Баварии» Криса Ричардса, сообщает журналист Sky Germany Флориан Плеттенберг.

Стороны близки к соглашению. Сумма трансфера может составить 15 миллионов евро без учета бонусов, сейчас клубы обсуждают финальные детали сделки.

В прошлом сезоне Ричардс выступал за «Хоффенхайм» на правах аренды, на его счету 1 гол и 1 результативная передача в 21 матче. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 22-летнего американца в 7,5 миллиона евро.

Футбол
ФК Бавария
ФК Кристал Пэлас
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