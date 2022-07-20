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Сегодня, 07:15

Артета рассказал, будет ли «Арсенал» еще кого-то покупать

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о возможных трансферах команды этим летом. Ранее клуб купил у «Манчестер Сити» Габриэля Жезуса.

«Мы активно работаем над улучшением нашей команды. Но в этом процессе задействовано много сторон, поэтому все иногда проходит не так быстро, как нам бы хотелось», — цитирует Артету пресс-служба команды.

21 июля «Арсенал» проведет товарищеский матч с «Орландо Сити». Начало — в 2.30 мск.

ФК Арсенал (Лондон)
Микель Артета
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 - : -
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