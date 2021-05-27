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Робертсон заявил, что хочет завершить карьеру в «Ливерпуле»

14:39
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Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон заявил, что хочет завершить карьеру в нынешнем клубе.

«Меня часто спрашивают, вижу ли я себя в «Селтике» на закате карьеры. Моя цель — закончить карьеру в «Ливерпуле», я очень хочу этого. Конечно, тяжело держать высокий уровень, когда ты уже в возрасте, но кто знает? Время покажет. Я хочу навсегда остаться в «Ливерпуле», надеюсь, что так и будет. Многое меняется, когда тебе становится за 30, но я хочу закончить именно там, где играю сейчас», — приводит Goal слова Робертсона.

Робертсон выступает за «Ливерпуль» с лета 2017 года. В сезоне-2020/21 27-летний шотландец провел 50 матчей за мерсисайдцев, на его счету 1 гол и 7 результативных передач.

Робертсон является воспитанником «Селтика», он покинул систему клуба в 2009 году в возрасте 15 лет.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/robertson-liverpool-retirement-plan-celtic/194jysg2ih18g1b9ocjgu8nk05

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