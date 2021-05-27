Футбол
Англия

Новости

Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Славиша Йоканович возглавил «Шеффилд Юнайтед»

27 мая 2021, 23:59
Теги:

Новым главным тренером «Шеффилд Юнайтед» стал Славиша Йоканович, сообщает официальный сайт клуба 27 мая. Контракт со специалистом рассчитан на три года. Он стал первым иностранным тренером в истории клуба.

По ходу прошлого чемпионата с поста главного тренера команды был уволен Крис Уайлдер. И. о. главного тренера был назначен Пол Хекинботтом. По итогам сезона «клинки» заняли последнее, 20-е место в премьер-лиге и вылетели в чемпионшип.

52-летний сербский специалист ранее тренировал «Партизан», «Муангтонг Юнайтед» (Таиланд), «Левски», «Эркулес», «Уотфорд», «Левски», «Фулхэм» и катарский клуб «Аль-Гарафа». Двукратный чемпион Сербии и обладатель Кубка страны, чемпион Таиланда.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Россия близка к плей-офф, а Канаде нужно чудо. Расклады для топ-сборных на чемпионате мира
«Манчестер Сити» назвал заявку на финал Лиги чемпионов против «Челси»
Яровинский прокомментировал переход Хакшабановича в «Рубин»
Команда Эмери в пятый раз вышла в финал Лиги Европы

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд