Славиша Йоканович возглавил «Шеффилд Юнайтед»
Новым главным тренером «Шеффилд Юнайтед» стал Славиша Йоканович, сообщает официальный сайт клуба 27 мая. Контракт со специалистом рассчитан на три года. Он стал первым иностранным тренером в истории клуба.
Sheffield United is thrilled to welcome Slavi?a Jokanovi? as the club's new first team manager.— Sheffield United (@SheffieldUnited) May 27, 2021
The former Watford and Fulham boss has inked a three-year deal, becoming the club's first overseas manager.#SUFC ?
По ходу прошлого чемпионата с поста главного тренера команды был уволен Крис Уайлдер. И. о. главного тренера был назначен Пол Хекинботтом. По итогам сезона «клинки» заняли последнее, 20-е место в премьер-лиге и вылетели в чемпионшип.
52-летний сербский специалист ранее тренировал «Партизан», «Муангтонг Юнайтед» (Таиланд), «Левски», «Эркулес», «Уотфорд», «Левски», «Фулхэм» и катарский клуб «Аль-Гарафа». Двукратный чемпион Сербии и обладатель Кубка страны, чемпион Таиланда.
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