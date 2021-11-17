Робертсон может пропустить матчи «Ливерпуля» с «Арсеналом» и «Порту» из-за травмы в сборной
18:49
Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон получил травму подколенного сухожилия в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Дании (2:0), сообщает The Times.
По информации источника, мерсисайдцы не считают повреждение серьезным, но полагают, что 27-летний футболист пропустит предстоящие игры против «Арсенала» (20 ноября) в АПЛ и «Порту» (24 ноября) в Лиге чемпионов.
В сезоне-2021/22 Робертсон провел 12 матчей за «Ливерпуль», на его счету 2 результативные передачи.
Дополнительная информация:
https://www.thetimes.co.uk/article/andrew-robertson-a-doubt-for-arsenal-clash-with-hamstring-injury-33zdvh3n3
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