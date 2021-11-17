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Эшли Коул собирается стать тренером

01:30
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Бывший защитник «Челси» и «Арсенала» Эшли Коул заявил, что хочет стать тренером.

«Я живу и дышу футболом, и я не думаю, что тренерская работа должна вызывать страх у кого-либо.

Важно, чтобы я относился к этому серьезно. Ты должен верить в свои идеи, свою философию и свой стиль, в котором хочешь играть, и я не боюсь в это погрузиться.

Я рвусь в бой и жду своего шанса, чтобы показать, что я готов. Я чувствую, что должен кое-что вернуть футболу. Работа в академии «Челси» дала мне такую возможность. Каждый говорит о том, что после завершения карьеры нужно отдохнуть год и полежать на пляже, но мне стало скучно спустя две недели. Я заскучал по футбольному полю», — цитирует Коула Daily Mail.

40-летний Коул, завершивший игровую карьеру в 2019 году, сейчас трудится в академии «Челси», а также является советником Ли Карсли в молодежной сборной Англии (U-21).

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Иван Шитик все материалы автора

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