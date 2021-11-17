Зидан сказал руководству «Манчестер Юнайтед», что не готов к работе в АПЛ

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не планирует соглашаться на работу в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Sport Bild Кристиан Фальк в Twitter.

По информации источника, Зидан сказал руководству клуба, что сейчас не чувствует себя готовым к работе в АПЛ и хочет отдохнуть от работы до лета.

49-летний тренер покинул «Реал» в мае этого года и с тех пор нигде не работал.

Боссы «Манчестер Юнайтед» недовольны результатами команды под руководством Уле Гуннара Сульшера и намерены отправить его в отставку. Зидан считается основным кандидатом на замену.

Английский клуб проиграл 6 из 12 последних матчей и занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.