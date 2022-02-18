Рикарду Перейра продлил контракт с «Лестером»

Защитник «Лестера» Рикарду Перейра продлил контракт, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано до 2026 года.

#Ricardo2026@ricbpereira has extended his stay with the Foxes ?? ? — Leicester City (@LCFC) February 18, 2022

28-летний португалец выступает за «Лестер» с 2018 года. Он перешел из «Порту» за 22 миллиона евро.

В текущем сезоне футболист провел 14 матчей за «Лестер» во всех турнирах. В его активе один гол и две результативные передачи.

Transfermakt оценивает игрока в 25 миллионов евро.