Фабиньо признан лучшим игроком «Ливерпуля» в январе
Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо признан лучшим игроком «Ливерпуля» в январе. Об этом сообщает пресс-служба команды.
В январе он сыграл в шести матчах «Ливерпуля» и забил четыре гола.
«Это был особенный месяц для меня и для команды. Всегда особенно приятно играть в хороший футбол и получать признание болельщиков. Благодарю всех, кто голосовал за меня. Надеюсь, следующий месяц тоже будет особенным», — сказал Фабиньо.
В декабре приз лучшему игроку месяца выиграл Мохамед Салах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|25
|20
|3
|2
|61-14
|63
|
2
|Ливерпуль
|24
|16
|6
|2
|61-19
|54
|
3
|Челси
|24
|13
|8
|3
|48-18
|47
|
4
|МЮ
|25
|12
|7
|6
|40-32
|43
|
5
|Вест Хэм
|25
|12
|5
|8
|44-33
|41
|
6
|Арсенал
|22
|12
|3
|7
|34-25
|39
|
7
|Вулверхэмптон
|23
|11
|4
|8
|21-17
|37
|
8
|Тоттенхэм
|22
|11
|3
|8
|28-29
|36
|
9
|Брайтон
|24
|7
|12
|5
|25-25
|33
|
10
|Саутгемптон
|24
|6
|11
|7
|30-37
|29
|
11
|Астон Вилла
|23
|8
|3
|12
|31-36
|27
|
12
|Лестер
|22
|7
|6
|9
|36-41
|27
|
13
|Кр. Пэлас
|24
|5
|11
|8
|32-35
|26
|
14
|Брентфорд
|25
|6
|6
|13
|26-40
|24
|
15
|Лидс
|23
|5
|8
|10
|27-46
|23
|
16
|Эвертон
|22
|6
|4
|12
|28-38
|22
|
17
|Ньюкасл
|23
|4
|9
|10
|25-44
|21
|
18
|Норвич
|24
|4
|5
|15
|14-50
|17
|
19
|Уотфорд
|23
|4
|3
|16
|23-43
|15
|
20
|Бернли
|21
|1
|11
|9
|17-29
|14
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|12.02
|15:30
|
МЮ – Саутгемптон
|1 : 1
|12.02
|18:00
|
Брентфорд – Кр. Пэлас
|0 : 0
|12.02
|18:00
|
Уотфорд – Брайтон
|0 : 2
|12.02
|18:00
|
Эвертон – Лидс
|3 : 0
|12.02
|20:30
|
Норвич – Ман. Сити
|0 : 4
|13.02
|17:00
|
Бернли – Ливерпуль
|0 : 1
|13.02
|17:00
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|1 : 0
|13.02
|17:00
|
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
|0 : 2
|13.02
|19:30
|
Лестер – Вест Хэм
|2 : 2
|31.05
|00:00
|
Челси – Арсенал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|16
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|12
|
|
Рахим Стерлинг
Манчестер Сити
|10
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|8
|
|
Габриэл Жезус
Манчестер Сити
|6
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|21
|1
|3
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|11
|1
|5
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|12
|1
|5
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