Фабиньо признан лучшим игроком «Ливерпуля» в январе

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо признан лучшим игроком «Ливерпуля» в январе. Об этом сообщает пресс-служба команды.

В январе он сыграл в шести матчах «Ливерпуля» и забил четыре гола.

«Это был особенный месяц для меня и для команды. Всегда особенно приятно играть в хороший футбол и получать признание болельщиков. Благодарю всех, кто голосовал за меня. Надеюсь, следующий месяц тоже будет особенным», — сказал Фабиньо.

В декабре приз лучшему игроку месяца выиграл Мохамед Салах.