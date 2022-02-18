Клопп подтвердил, что Жота пропустит матч с «Норвичем» из-за травмы

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подтвердил, что нападающий мерсисайдцев Диогу Жота пропустит матч 26-го тура АПЛ против «Норвича».

«Диогу не сыграет с «Норвичем». Остальное еще не совсем понятно, нужно, чтобы врачи провели новое обследование. У Жоты что-то со связками голеностопа. Нет никаких шансов, что он выйдет на поле в эти выходные», — приводит журналист Джеймс Пирс слова Клоппа.

Klopp confirms Jota out of Norwich game at least. Klopp: «The extent is still not clear. We need further assessment. It's something with the ligaments around the ankle. No chance for this weekend.» #LFC — James Pearce (@JamesPearceLFC) February 18, 2022

25-летний Жота получил травму в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Интера» (2:0). После перерыва вместо него на поле вышел Роберту Фирмину.

В сезоне-2021/22 Жота забил 17 голов и отдал 3 результативных передачи в 32 матчах за «Ливерпуль». Мерсисайдцы сыграют против «Норвича» завтра, 19 февраля, начало — в 18.00 (мск).