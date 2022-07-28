Ричардс объяснил переход из «Баварии» в «Кристал Пэлас»

Новичок «Кристал Пэлас» Крис Ричардс прокомментировал свой переход из «Баварии». 22-летний американец подписал контракт до 2027 года.

«Я вырос, наблюдая за АПЛ, и, конечно же следил за Уилфридом Заа, так что будет здорово встретиться с ними на поле и стать частью этого исторического клуба. Я очень рад этому. Тот проект, который я видел привлек меня. Здесь много молодых игроков. «Кристал Пэлас» — это клуб, который всегда сражается», — цитирует пресс-служба клуба Ричардса.

Прошлый сезон Ричардс провел в «Хоффенхайме» на правах аренды. В 23 матчах он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.