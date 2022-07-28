«Эвертон» близок к покупке форварда «Бернли» Макнейла

«Эвертон» ведет переговоры по трансферу нападающего «Бернли» Дуайта Макнейла, сообщает Sky Sports.

По данным источника, стороны практически согласовали сделку. Ожидается, что 22-летний англичанин пройдет медосмотр для завершения перехода в ближайшие 24 часа.

Сумма потенциального трансфера не уточняется.

В прошлом сезоне Макнейл сделал 1 результативную передачу в 40 матчах за «Бернли» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.