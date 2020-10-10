Рэшфорд получил Орден Британской империи за помощь бедным детям во время пандемии
Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рэшфорд стал кавалером Ордена Британской империи, сообщает официальный сайт клуба. Форвард награжден за организацию кампании по питанию детей из бедных семей во время пандемии коронавируса.
Он продвинул закон о доставке школьного питания детям летом, а также сформировал целевую группу по проблемам детского голода. В нее вошли представители крупных супермаркетов и продовольственных брендов Британии.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.