Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Рэшфорд получил Орден Британской империи за помощь бедным детям во время пандемии

00:53
Маркус Рэшфорд. Фото сборная Англии
Маркус Рэшфорд. Фото сборная Англии
Теги:

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рэшфорд стал кавалером Ордена Британской империи, сообщает официальный сайт клуба. Форвард награжден за организацию кампании по питанию детей из бедных семей во время пандемии коронавируса.

Он продвинул закон о доставке школьного питания детям летом, а также сформировал целевую группу по проблемам детского голода. В нее вошли представители крупных супермаркетов и продовольственных брендов Британии.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир