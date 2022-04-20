Рангник считает, что «Манчестер Юнайтед» далек по уровню от «Ливерпуля»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал крупной поражение от «Ливерпуля» (0:4) в 30-м туре чемпионата Англии.

«МЮ» был вторым на протяжении всего первого тайма. Во второй половине были лучше, но мы сыграли не так, как хотели, а соперники забили третий гол. Они показали, какой у них уровень, а мы недостаточно хороши, чтобы набирать очки в играх против «Ливерпуля».

Это одна из лучших, если не лучшая, команда в мире, а мы далеки от этого. Мы недостаточно физически или атлетически готовы. Если мы хотим иметь шанс, должны создавать проблемы и использовать наш контратакующий потенциал, но мы не сделали этого», — цитирует BBC Рангника.