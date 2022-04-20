Гари Невилл назвал «МЮ» пустым местом

Бывший игрок «МЮ» Гари Невилл раскритиковал команду после поражения от «Ливерпуля» (0:4) в матче АПЛ.

«Вечер для «МЮ» был отрезвляющим. Ни один болельщик «Манчестер Юнайтед» не ожидал подобного. Но это было предсказуемо. Не могу объяснить, как клуб превратился из многообещающего в конце прошлого сезона, когда финишировал вторым в АПЛ, в то, что мы имеем сегодня. Никогда не видел, чтобы у команды все было так плохо. «Ливерпуль» не был таким уж крутым, но с ними никогда не было легко. Но я никогда не видел, чтобы игроки «Юнайтед» были такими вялыми и мягкотелыми, как в этой игре. Эта команда просто пустое место. Футболисты перед Давидом Де Хеа безнадежны», — цитирует Невилла Sky Sports.