Клопп остался доволен игрой «Ливерпуля» против «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (4:0) в матче 30-го тура чемпионата Англии.

«Мне действительно понравился сегодняшний вечер. Я не ожидаю, что мы будем полностью контролировать игру в течение 95 минут, но в течение 70 минут мы были в лидерах, хотя соперники создавали нам проблемы. Первый тайм мы контролировали игру, но потом был 15-минутный перерыв, а затем нам понадобилось еще 15 минут, чтобы стать собой.

Наш контрпрессинг был непревзойденным, скорость и желание, которые парни продемонстрировали сегодня вечером. Это была действительно хорошая игра, и мы забили прекрасные голы. Сегодня все счастливы. 9:0 против «МЮ» в этом сезоне? Все болельщики умны и знают, что такое случается нечасто. Они заслуживают эту частичку радости. Сегодня вечером они получили много радости», — цитирует BBC Клоппа.

«Ливерпуль» вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 76 очков после 32 туров. На втором — «Манчестер Сити» с 74 баллами и одним матчем в запасе.