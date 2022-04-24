Ральф Рангник прокомментировал атмосферу в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник оценил атмосферу в команде.

Ранее экс-игрок команды Пол Скоулз в эфире BT Sports сказал, что полузащитник Джесси Лингард назвал обстановку в раздевалке катастрофической.

«Спросите у Лингарда, если у вас такая информация. Думаю, что футболисты неплохо ладят. Я не осмелюсь сказать, что они ладят хорошо, но я не вижу никаких проблем», — отметил Рангник The Guardian.

«Ман Юнайтед» проиграл четыре гостевых матча подряд в национальном чемпионате впервые за 41 год. Клуб занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, команда набрала 54 очка в 34 играх.