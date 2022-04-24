«Арсенал» готов предложить «Роме» 59 миллионов евро за Абрахама

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам интересен лондонскому «Арсеналу».

Как сообщает Daily Star, английский клуб готов предложить за 24-летнего игрока 59 миллионов евро.

Действующее соглашение Абрахама с итальянской командой рассчитано до лета 2026 года. Он перешел в клуб в августе 2021 года из «Челси».

В текущем сезоне английский форвард сыграл за «Рому» 46 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал пять результативных передач.