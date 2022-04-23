«МЮ» — мимо Лиги чемпионов. Юбилейный гол Роналду не стал спасительным
«Арсенал» подошел к лондонскому дерби с «Челси» в середине недели со второй за сезон серией из трех поражений, но сенсационно одержал победу на «Стэмфорд Бридж» (4:2), благодаря чему остался в гонке за топ-4.
Про беды «Манчестер Юнайтед» все прекрасно знают. Игроки и другие представители клуба уже вовсю обсуждают с прессой нового главного тренера Эрика тен Хага, результаты команды оставляют желать лучшего, а с «Ливерпулем» во вторник (0:4) из-за смерти новорожденного сына не играл Криштиану Роналду. На матч с «канонирами» португалец вернулся. Болельщики «Арсенала», как и фанаты на «Энфилде» несколькими днями ранее, поддержали 37-летнего форварда аплодисментами на 7-й минуте встречи.
Однако в тот момент Роналду уже мог расстроиться из-за хода игры. Лондонцы забили уже на 3-й минуте. Нещадно критикуемый Харри Магуайр остался на скамейке запасных, но и без него в составе «красных дьяволов» нашлись люди, которые умудрились махнуть мимо мяча после прострела. Приняв передачу с фланга, Букайо Сака пробил в левый угол ворот Давида Де Хеа, но испанец справился с ударом. На отскоке защитники «МЮ» снова не помогли своему вратарю, позволив Нуну Таварешу забить первый гол в АПЛ.
Несмотря на неприятный старт, «Манчестер Юнайтед» не выглядел безнадежным, как это было против «Ливерпуля». Напротив, еще до 10-й минуты гости дважды могли сравнять счет. С ударом Энтони Эланги справился Аарон Рамсдейл. Чуть позже вратарь «Арсенала» совершил ошибку и подарил мяч Бруну Фернандешу, но Габриэл исправил оплошность Рамсдейла и накрыл удар португальского полузащитника.
В середине первого тайма отличиться мог третий португалец в составе «МЮ». Диогу Далот издали пробил по воротам лондонцев и попал в перекладину. А в ответной атаке Эдди Нкетиа вышел один на один с Де Хеа, но бесхитростно пнул мяч прямо во вратаря.
22-летнему англичанину повезло, и спустя две минуты Нкетиа снова оказался перед испанским голкипером «красных дьяволов». В этот раз форвард «Арсенала» попал в свободный угол ворот, но ВАР заметил офсайд в момент передачи. Футболисты «МЮ» не успели обрадоваться, как видеоассистенты разглядели фол на Сака, который пасовал Нкетиа. 11-метровый удар доверили пострадавшему вингеру, и он развел мяч и Де Хеа по разным углам.
И все-таки, несмотря на ужасные ошибки на своей половине поля, в атаке «красные дьяволы» были неплохи. Ответный гол не заставил себя долго ждать. Неманья Матич навесил с левого фланга в штрафную, где защитники оставили одного Роналду. Рамсдейл вышел было на перехват, но в последний момент вернулся в ворота, из-за чего Криштиану без особых преград бил с линии вратарской. Этот гол стал 100-м для Роналду в АПЛ. Конечно, забитый мяч он посвятил скончавшемуся сыну.
До перерыва «канониры» могли вернуть преимущество в два мяча, но реализация подвела. В начале второго тайма «Арсенал» мог поплатиться за расточительность. Угловой у их ворот привел к игре рукой в штрафной. Бруну Фернандеш простил лондонцев и пробил с пенальти в штангу. А спустя пару минут ВАР снова сыграл против «Манчестер Юнайтед» и отменил второй мяч Криштиану Роналду.
На 70-й минуте игры «канониры» все-таки забили третий мяч. Гранит Джака подхватил мяч неподалеку от штрафной площади и мощно пробил в правый угол. Де Хеа немного не дотянулся до мяча.
Второй тайм после очень яркого первого не вышел таким событийным: после 11-11 по ударам в первом тайме, команды выдали 3-3 во второй половине встречи. Но впечатление от матча это не испортило — команды выдали хорошее шоу.
«Арсенал» все еще в гонке за топ-4, а вот «Манчестер Юнайтед», скорее всего, останется на будущий сезон без Лиги чемпионов: отставание от 4-го места уже шесть очков, а у «канониров», которые его сейчас занимают, еще и на матч меньше.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|32
|24
|5
|3
|75-20
|77
|
2
|Ливерпуль
|32
|23
|7
|2
|83-22
|76
|
3
|Челси
|31
|18
|8
|5
|66-27
|62
|
4
|Арсенал
|33
|19
|3
|11
|52-40
|60
|
5
|Тоттенхэм
|32
|18
|3
|11
|56-38
|57
|
6
|МЮ
|34
|15
|9
|10
|53-51
|54
|
7
|Вест Хэм
|33
|15
|7
|11
|52-43
|52
|
8
|Вулверхэмптон
|32
|15
|4
|13
|33-28
|49
|
9
|Лестер
|31
|11
|8
|12
|47-51
|41
|
10
|Ньюкасл
|33
|10
|10
|13
|37-55
|40
|
11
|Брайтон
|33
|9
|13
|11
|29-40
|40
|
12
|Саутгемптон
|33
|9
|12
|12
|38-54
|39
|
13
|Брентфорд
|33
|11
|6
|16
|41-49
|39
|
14
|Кр. Пэлас
|32
|8
|13
|11
|43-41
|37
|
15
|Астон Вилла
|31
|11
|3
|17
|42-46
|36
|
16
|Лидс
|32
|8
|9
|15
|38-68
|33
|
17
|Эвертон
|31
|8
|5
|18
|34-53
|29
|
18
|Бернли
|32
|5
|13
|14
|28-45
|28
|
19
|Уотфорд
|32
|6
|4
|22
|30-62
|22
|
20
|Норвич
|32
|5
|6
|21
|22-66
|21
|23.04
|14:30
|
Арсенал – МЮ
|3 : 1
|23.04
|17:00
|
Лестер – Астон Вилла
|- : -
|23.04
|17:00
|
Ман. Сити – Уотфорд
|- : -
|23.04
|17:00
|
Норвич – Ньюкасл
|- : -
|23.04
|19:30
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|24.04
|16:00
|
Бернли – Вулверхэмптон
|- : -
|24.04
|16:00
|
Брайтон – Саутгемптон
|- : -
|24.04
|16:00
|
Челси – Вест Хэм
|- : -
|24.04
|18:30
|
Ливерпуль – Эвертон
|- : -
|25.04
|22:00
|
Кр. Пэлас – Лидс
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|22
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|17
|
|
Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед
|16
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|8
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|25
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|22
|1
|8
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|20
|1
|7