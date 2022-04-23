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Сегодня, 17:10

«МЮ» — мимо Лиги чемпионов. Юбилейный гол Роналду не стал спасительным

«Арсенал» победил «Манчестер Юнайтед» в матче чемпионата Англии
Леонид Александров
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Криштиану Роналду (слева) и Микель Артета.
Фото Reuters
Криштиану Роналду с футболистами «МЮ».
Фото Reuters
Гранит Джака празднует забитый гол в ворота «МЮ».
Фото Reuters
1/3
«Канониры» в раннем субботнем матче обыграли «Манчестер Юнайтед» и обогнали «Тоттенхэм» в турнирной таблице.

«Арсенал» подошел к лондонскому дерби с «Челси» в середине недели со второй за сезон серией из трех поражений, но сенсационно одержал победу на «Стэмфорд Бридж» (4:2), благодаря чему остался в гонке за топ-4.

Англия. Премьер-лига. 34-й тур
23 апр, 14:30. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
3:1
Манчестер Юнайтед
Голы
Нуну Тавареш, 3 (1:0), Сака, 32 (2:0), Криштиану Роналду, 34 (2:1), Джака, 70 (3:1)
Нереализованный пенальти
Бруну Фернандеш 57
Арсенал
Рамсдейл Уайт Габриэл Магальяйнс Седрик Суариш (Томиясу, 90+1) Нуну Тавареш Сака (Холдинг, 74) Эдегор Смит-Роу (Мартинелли, 64) Эль-Нени Джака Нкетиа
Манчестер Юнайтед
де Хеа Линделеф Варан Далот Алекс Теллес Бруну Фернандеш (Мата, 84) Матич (Лингард, 77) Мактоминай Криштиану Роналду Санчо Эланга (Рэшфорд, 77)
Предупреждения
Джака 67’, Нуну Тавареш 68’, Эль-Нени 80’  -  Алекс Теллес 31’, Бруну Фернандеш 76’, Линделеф 82’, Криштиану Роналду 90+2’
Судьи
Поусон (Англия)

Про беды «Манчестер Юнайтед» все прекрасно знают. Игроки и другие представители клуба уже вовсю обсуждают с прессой нового главного тренера Эрика тен Хага, результаты команды оставляют желать лучшего, а с «Ливерпулем» во вторник (0:4) из-за смерти новорожденного сына не играл Криштиану Роналду. На матч с «канонирами» португалец вернулся. Болельщики «Арсенала», как и фанаты на «Энфилде» несколькими днями ранее, поддержали 37-летнего форварда аплодисментами на 7-й минуте встречи.

Матч 30-го тура АПЛ &laquo;Ливерпуль&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;. «Ливерпуль» — на вершине АПЛ! Команда Клоппа во второй раз за сезон уничтожила «МЮ»

Однако в тот момент Роналду уже мог расстроиться из-за хода игры. Лондонцы забили уже на 3-й минуте. Нещадно критикуемый Харри Магуайр остался на скамейке запасных, но и без него в составе «красных дьяволов» нашлись люди, которые умудрились махнуть мимо мяча после прострела. Приняв передачу с фланга, Букайо Сака пробил в левый угол ворот Давида Де Хеа, но испанец справился с ударом. На отскоке защитники «МЮ» снова не помогли своему вратарю, позволив Нуну Таварешу забить первый гол в АПЛ.

Несмотря на неприятный старт, «Манчестер Юнайтед» не выглядел безнадежным, как это было против «Ливерпуля». Напротив, еще до 10-й минуты гости дважды могли сравнять счет. С ударом Энтони Эланги справился Аарон Рамсдейл. Чуть позже вратарь «Арсенала» совершил ошибку и подарил мяч Бруну Фернандешу, но Габриэл исправил оплошность Рамсдейла и накрыл удар португальского полузащитника.

Криштиану Роналду.

В середине первого тайма отличиться мог третий португалец в составе «МЮ». Диогу Далот издали пробил по воротам лондонцев и попал в перекладину. А в ответной атаке Эдди Нкетиа вышел один на один с Де Хеа, но бесхитростно пнул мяч прямо во вратаря.

22-летнему англичанину повезло, и спустя две минуты Нкетиа снова оказался перед испанским голкипером «красных дьяволов». В этот раз форвард «Арсенала» попал в свободный угол ворот, но ВАР заметил офсайд в момент передачи. Футболисты «МЮ» не успели обрадоваться, как видеоассистенты разглядели фол на Сака, который пасовал Нкетиа. 11-метровый удар доверили пострадавшему вингеру, и он развел мяч и Де Хеа по разным углам.

И все-таки, несмотря на ужасные ошибки на своей половине поля, в атаке «красные дьяволы» были неплохи. Ответный гол не заставил себя долго ждать. Неманья Матич навесил с левого фланга в штрафную, где защитники оставили одного Роналду. Рамсдейл вышел было на перехват, но в последний момент вернулся в ворота, из-за чего Криштиану без особых преград бил с линии вратарской. Этот гол стал 100-м для Роналду в АПЛ. Конечно, забитый мяч он посвятил скончавшемуся сыну.

До перерыва «канониры» могли вернуть преимущество в два мяча, но реализация подвела. В начале второго тайма «Арсенал» мог поплатиться за расточительность. Угловой у их ворот привел к игре рукой в штрафной. Бруну Фернандеш простил лондонцев и пробил с пенальти в штангу. А спустя пару минут ВАР снова сыграл против «Манчестер Юнайтед» и отменил второй мяч Криштиану Роналду.

Гранит Джака празднует забитый гол в ворота "МЮ". Фото Reuters
Гранит Джака празднует забитый гол в ворота «МЮ».
Фото Reuters

На 70-й минуте игры «канониры» все-таки забили третий мяч. Гранит Джака подхватил мяч неподалеку от штрафной площади и мощно пробил в правый угол. Де Хеа немного не дотянулся до мяча.

Второй тайм после очень яркого первого не вышел таким событийным: после 11-11 по ударам в первом тайме, команды выдали 3-3 во второй половине встречи. Но впечатление от матча это не испортило — команды выдали хорошее шоу.

«Арсенал» все еще в гонке за топ-4, а вот «Манчестер Юнайтед», скорее всего, останется на будущий сезон без Лиги чемпионов: отставание от 4-го места уже шесть очков, а у «канониров», которые его сейчас занимают, еще и на матч меньше.

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24%

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15%

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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 32 24 5 3 75-20 77
2
 Ливерпуль 32 23 7 2 83-22 76
3
 Челси 31 18 8 5 66-27 62
4
 Арсенал 33 19 3 11 52-40 60
5
 Тоттенхэм 32 18 3 11 56-38 57
6
 МЮ 34 15 9 10 53-51 54
7
 Вест Хэм 33 15 7 11 52-43 52
8
 Вулверхэмптон 32 15 4 13 33-28 49
9
 Лестер 31 11 8 12 47-51 41
10
 Ньюкасл 33 10 10 13 37-55 40
11
 Брайтон 33 9 13 11 29-40 40
12
 Саутгемптон 33 9 12 12 38-54 39
13
 Брентфорд 33 11 6 16 41-49 39
14
 Кр. Пэлас 32 8 13 11 43-41 37
15
 Астон Вилла 31 11 3 17 42-46 36
16
 Лидс 32 8 9 15 38-68 33
17
 Эвертон 31 8 5 18 34-53 29
18
 Бернли 32 5 13 14 28-45 28
19
 Уотфорд 32 6 4 22 30-62 22
20
 Норвич 32 5 6 21 22-66 21
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Арсенал – МЮ
 3 : 1
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 - : -
23.04 17:00
Ман. Сити – Уотфорд
 - : -
23.04 17:00
Норвич – Ньюкасл
 - : -
23.04 19:30
Брентфорд – Тоттенхэм
 - : -
24.04 16:00
Бернли – Вулверхэмптон
 - : -
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Брайтон – Саутгемптон
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Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 17
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 16
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 8
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 25 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 22 1 8
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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