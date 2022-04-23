«Канониры» в раннем субботнем матче обыграли «Манчестер Юнайтед» и обогнали «Тоттенхэм» в турнирной таблице.

«Арсенал» подошел к лондонскому дерби с «Челси» в середине недели со второй за сезон серией из трех поражений, но сенсационно одержал победу на «Стэмфорд Бридж» (4:2), благодаря чему остался в гонке за топ-4.

Про беды «Манчестер Юнайтед» все прекрасно знают. Игроки и другие представители клуба уже вовсю обсуждают с прессой нового главного тренера Эрика тен Хага, результаты команды оставляют желать лучшего, а с «Ливерпулем» во вторник (0:4) из-за смерти новорожденного сына не играл Криштиану Роналду. На матч с «канонирами» португалец вернулся. Болельщики «Арсенала», как и фанаты на «Энфилде» несколькими днями ранее, поддержали 37-летнего форварда аплодисментами на 7-й минуте встречи.

Однако в тот момент Роналду уже мог расстроиться из-за хода игры. Лондонцы забили уже на 3-й минуте. Нещадно критикуемый Харри Магуайр остался на скамейке запасных, но и без него в составе «красных дьяволов» нашлись люди, которые умудрились махнуть мимо мяча после прострела. Приняв передачу с фланга, Букайо Сака пробил в левый угол ворот Давида Де Хеа, но испанец справился с ударом. На отскоке защитники «МЮ» снова не помогли своему вратарю, позволив Нуну Таварешу забить первый гол в АПЛ.

Несмотря на неприятный старт, «Манчестер Юнайтед» не выглядел безнадежным, как это было против «Ливерпуля». Напротив, еще до 10-й минуты гости дважды могли сравнять счет. С ударом Энтони Эланги справился Аарон Рамсдейл. Чуть позже вратарь «Арсенала» совершил ошибку и подарил мяч Бруну Фернандешу, но Габриэл исправил оплошность Рамсдейла и накрыл удар португальского полузащитника.

В середине первого тайма отличиться мог третий португалец в составе «МЮ». Диогу Далот издали пробил по воротам лондонцев и попал в перекладину. А в ответной атаке Эдди Нкетиа вышел один на один с Де Хеа, но бесхитростно пнул мяч прямо во вратаря.

22-летнему англичанину повезло, и спустя две минуты Нкетиа снова оказался перед испанским голкипером «красных дьяволов». В этот раз форвард «Арсенала» попал в свободный угол ворот, но ВАР заметил офсайд в момент передачи. Футболисты «МЮ» не успели обрадоваться, как видеоассистенты разглядели фол на Сака, который пасовал Нкетиа. 11-метровый удар доверили пострадавшему вингеру, и он развел мяч и Де Хеа по разным углам.

И все-таки, несмотря на ужасные ошибки на своей половине поля, в атаке «красные дьяволы» были неплохи. Ответный гол не заставил себя долго ждать. Неманья Матич навесил с левого фланга в штрафную, где защитники оставили одного Роналду. Рамсдейл вышел было на перехват, но в последний момент вернулся в ворота, из-за чего Криштиану без особых преград бил с линии вратарской. Этот гол стал 100-м для Роналду в АПЛ. Конечно, забитый мяч он посвятил скончавшемуся сыну.

До перерыва «канониры» могли вернуть преимущество в два мяча, но реализация подвела. В начале второго тайма «Арсенал» мог поплатиться за расточительность. Угловой у их ворот привел к игре рукой в штрафной. Бруну Фернандеш простил лондонцев и пробил с пенальти в штангу. А спустя пару минут ВАР снова сыграл против «Манчестер Юнайтед» и отменил второй мяч Криштиану Роналду.

Гранит Джака празднует забитый гол в ворота «МЮ». Фото Reuters

На 70-й минуте игры «канониры» все-таки забили третий мяч. Гранит Джака подхватил мяч неподалеку от штрафной площади и мощно пробил в правый угол. Де Хеа немного не дотянулся до мяча.

Второй тайм после очень яркого первого не вышел таким событийным: после 11-11 по ударам в первом тайме, команды выдали 3-3 во второй половине встречи. Но впечатление от матча это не испортило — команды выдали хорошее шоу.

«Арсенал» все еще в гонке за топ-4, а вот «Манчестер Юнайтед», скорее всего, останется на будущий сезон без Лиги чемпионов: отставание от 4-го места уже шесть очков, а у «канониров», которые его сейчас занимают, еще и на матч меньше.