Эриксен может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг хочет видеть в своей команде полузащитника «Брентфорда» Кристиана Эриксена, пишет Sky Sport.

По сведениям источника, датчанин значится в списке трансферных целей специалиста на летнее окно.

Ранее сообщалось, что Эриксен может вернуться в «Тоттенхэм», в котором играл с 2013 по 2020 год.

Контракт игрока с «Брентфордом» истекает летом 2022 года. За команду полузащитник в семи матчах отметился забитым мячом и двумя результативными передачами.