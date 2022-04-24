Эриксен может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг хочет видеть в своей команде полузащитника «Брентфорда» Кристиана Эриксена, пишет Sky Sport.
По сведениям источника, датчанин значится в списке трансферных целей специалиста на летнее окно.
Ранее сообщалось, что Эриксен может вернуться в «Тоттенхэм», в котором играл с 2013 по 2020 год.
Контракт игрока с «Брентфордом» истекает летом 2022 года. За команду полузащитник в семи матчах отметился забитым мячом и двумя результативными передачами.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|33
|25
|5
|3
|80-21
|80
|
2
|Ливерпуль
|32
|23
|7
|2
|83-22
|76
|
3
|Челси
|31
|18
|8
|5
|66-27
|62
|
4
|Арсенал
|33
|19
|3
|11
|52-40
|60
|
5
|Тоттенхэм
|33
|18
|4
|11
|56-38
|58
|
6
|МЮ
|34
|15
|9
|10
|53-51
|54
|
7
|Вест Хэм
|33
|15
|7
|11
|52-43
|52
|
8
|Вулверхэмптон
|32
|15
|4
|13
|33-28
|49
|
9
|Ньюкасл
|34
|11
|10
|13
|40-55
|43
|
10
|Лестер
|32
|11
|9
|12
|47-51
|42
|
11
|Брайтон
|33
|9
|13
|11
|29-40
|40
|
12
|Брентфорд
|34
|11
|7
|16
|41-49
|40
|
13
|Саутгемптон
|33
|9
|12
|12
|38-54
|39
|
14
|Астон Вилла
|32
|11
|4
|17
|42-46
|37
|
15
|Кр. Пэлас
|32
|8
|13
|11
|43-41
|37
|
16
|Лидс
|32
|8
|9
|15
|38-68
|33
|
17
|Эвертон
|31
|8
|5
|18
|34-53
|29
|
18
|Бернли
|32
|5
|13
|14
|28-45
|28
|
19
|Уотфорд
|33
|6
|4
|23
|31-67
|22
|
20
|Норвич
|33
|5
|6
|22
|22-69
|21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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13 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|23.04
|14:30
|
Арсенал – МЮ
|3 : 1
|23.04
|17:00
|
Лестер – Астон Вилла
|0 : 0
|23.04
|17:00
|
Ман. Сити – Уотфорд
|5 : 1
|23.04
|17:00
|
Норвич – Ньюкасл
|0 : 3
|23.04
|19:30
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|0 : 0
|24.04
|16:00
|
Бернли – Вулверхэмптон
|- : -
|24.04
|16:00
|
Брайтон – Саутгемптон
|- : -
|24.04
|16:00
|
Челси – Вест Хэм
|- : -
|24.04
|18:30
|
Ливерпуль – Эвертон
|- : -
|25.04
|22:00
|
Кр. Пэлас – Лидс
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|22
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|17
|
|
Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед
|16
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|8
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|26
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|22
|1
|8
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|20
|1
|7
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