Рафинья приостановил переговоры с «Лидсом» о новом контракте

Полузащитник «Лидса» Рафинья Диас решил взять паузу в переговорном процессе со своим клубом касательно продления действующего контракта, истекающего летом 2024 года, сообщает Goal.

По информации источника, причиной такого решения со стороны 25-летнего бразильца стало то, что футболист хочет посмотреть, какие предложения от других клубов поступят ему в летнее трансферное окно.

Портал Transfermarkt оценивает бразильского вингера в 40 миллионов евро. В текущем сезоне он провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.