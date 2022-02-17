«Челси» готов подписать новый долгосрочный контракт с Маунтом

«Челси» хочет продлить контракт с полузащитником Мейсоном Маунтом. Переговоры должны начаться в ближайшее время, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Нынешний контракт 23-летнего англичанина с синими истекает летом 2024 года. Клуб готов предложить ему новое долгосрочное соглашение на улучшенных условиях.

Сейчас Маунт восстанавливается после травмы, которую получил в финале клубного чемпионата мира.

В текущем сезоне Маунт провел 34 матча, в которых оформил 7 голов и 8 ассистов.