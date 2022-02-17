«Манчестер Сити» потребовал от чилийского клуба сменить логотип

Английский «Манчестер Сити» потребовал от чилийского «Сантьяго Сити» изменить логотип из-за сходства его дизайна с их собственным, сообщает The Times.

Manchester City have threatened legal action against the Chilean lower league club! ?



The City Football Group are looking to expand in South America. ??



(via @thetimes)#ManCity #PremierLeague #Chile pic.twitter.com/h447WN0Jnm — DR Sports (@drsportsmedia) February 17, 2022

В 2015 году клуб из Чили провел голосование среди болельщиков, и владельцы сезонных абонементов высказались в пользу того, чтобы сменить эмблему. После этого клуб третьего дивизиона Чили «Сантьяго Сити» представил логотип, похожий на эмблему английской команды.

Владеющая «Манчестер Сити» City Football Group уже сотрудничает с командами из Уругвая и Боливии и обеспокоена тем, что «логотип чилийской команды заставит людей поверить, что «Сантьяго Сити» является частью их структуры».