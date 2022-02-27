Рафаэль Варан назвал главную цель «Манчестер Юнайтед» на остаток сезона

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан рассказал о желании выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне.

«Мы все видим потенциал в «МЮ». Мы можем ставить высокие цели, у нас талантливые игроки. Приближаясь к концу сезона, мы должны сосредоточиться на борьбе за четвертое место. Выход в Лигу чемпионов — это наша цель.

Этот сезон получился довольно сложным и напряженным, но мы сконцентрированы на этой цели», — цитирует Варана сайт «Манчестер Юнайтед».

«Юнайтед» занимает 4-е место в таблице АПЛ, набрав 47 очков после 27 матчей.