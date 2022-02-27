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Сегодня, 14:25

Варан: «Самая большая разница между АПЛ и ла лигой — интенсивность матчей»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Варан назвал разницу между АПЛ и ла лигой
Карен Саркисян
Корреспондент

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан высказался о разнице между АПЛ и ла лигой.

«Самая большая разница между АПЛ и ла лигой — это интенсивность матчей, — приводит слова Варана Goal.com. — В АПЛ в каждой встрече давление со стороны соперников сильнее, много контратак. У меня гораздо больше единоборств, я гораздо чаще вступаю в игру. В Испании все гораздо спокойнее, есть больше времени на раздумья«.

По словам защитника, переход в АПЛ является дня него новым вызовом.

«Для меня это вызов. Я хочу обновиться и заново открыть себя. Иногда хорошо выходить из зоны комфорта и искать, что еще ты можешь показать», — сказал он.

28-летний француз перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Реала» 14 августа 2021 года за 40 миллионов евро. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. В нынешнем сезоне Варан провел 22 матча за манкунианцев и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://www.goal.com/en-au/news/great-experience-play-ronaldo-man-utd-defender-varane/blt8471e12bf75295d2

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⚽ Футбол. Англия. Кубок лиги
Челси
Ливерпуль

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
ЦСКА 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
Рафаэль Варан
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Реал
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 27 21 3 3 64-17 66
2
 Ливерпуль 26 18 6 2 70-20 60
3
 Челси 25 14 8 3 49-18 50
4
 МЮ 27 13 8 6 44-34 47
5
 Арсенал 24 14 3 7 38-27 45
6
 Тоттенхэм 25 13 3 9 35-32 42
7
 Вест Хэм 26 12 6 8 45-34 42
8
 Вулверхэмптон 25 12 4 9 24-20 40
9
 Саутгемптон 26 8 11 7 34-37 35
10
 Брайтон 26 7 12 7 25-30 33
11
 Астон Вилла 25 9 3 13 33-37 30
12
 Кр. Пэлас 27 6 12 9 37-38 30
13
 Лестер 23 7 6 10 37-43 27
14
 Ньюкасл 25 5 10 10 28-45 25
15
 Брентфорд 27 6 6 15 27-44 24
16
 Лидс 26 5 8 13 29-60 23
17
 Эвертон 24 6 4 14 28-41 22
18
 Бернли 24 3 12 9 22-30 21
19
 Уотфорд 26 5 4 17 25-47 19
20
 Норвич 26 4 5 17 15-55 17
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38 тур
25.02 23:00
Саутгемптон – Норвич
 2 : 0
26.02 15:30
Лидс – Тоттенхэм
 0 : 4
26.02 18:00
Брентфорд – Ньюкасл
 0 : 2
26.02 18:00
Кр. Пэлас – Бернли
 1 : 1
26.02 18:00
МЮ – Уотфорд
 0 : 0
26.02 18:30
Брайтон – Астон Вилла
 0 : 2
26.02 20:30
Эвертон – Ман. Сити
 0 : 1
27.02 17:00
Вест Хэм – Вулверхэмптон
 - : -
16.03 23:15
Арсенал – Ливерпуль
 - : -
31.05 00:00
Челси – Лестер
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 19
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Садио Мане

Садио Мане

Ливерпуль

 11
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 8
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 6
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 22 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 13 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 14 1 5
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