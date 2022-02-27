Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан высказался о разнице между АПЛ и ла лигой.

«Самая большая разница между АПЛ и ла лигой — это интенсивность матчей, — приводит слова Варана Goal.com. — В АПЛ в каждой встрече давление со стороны соперников сильнее, много контратак. У меня гораздо больше единоборств, я гораздо чаще вступаю в игру. В Испании все гораздо спокойнее, есть больше времени на раздумья«.

По словам защитника, переход в АПЛ является дня него новым вызовом.

«Для меня это вызов. Я хочу обновиться и заново открыть себя. Иногда хорошо выходить из зоны комфорта и искать, что еще ты можешь показать», — сказал он.

28-летний француз перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Реала» 14 августа 2021 года за 40 миллионов евро. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. В нынешнем сезоне Варан провел 22 матча за манкунианцев и отдал одну результативную передачу.