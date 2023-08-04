«Бавария» сделала окончательное предложение «Тоттенхэму» по Кейну

«Бавария» сделала окончательное предложение по нападающему «Тоттенхэма» Гарри Кейну, сообщает Sky Sports.

По информации издания, в мюнхенском клубе требуют от руководства «шпор» быстрого решения.

Сообщается, что если в лондонском клубе будут тянуть с ответом, то в «Баварии» готовы начать рассматривать другие трансферные цели.

Кейн — воспитанник «Тоттенхэма». Его действующий контракт со «шпорами» рассчитан до 2024 года.

В сезоне-2022/23 форвард забил 32 гола и сделал 5 результативных передач в 49 матчах за «шпор» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.