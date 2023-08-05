Хойлунд — о переходе в «МЮ»: «С детства болел за этот клуб. Моя карьера только начинается»

Нападающий Расмус Хойлунд прокомментировал переход из «Аталанты» в «Манчестер Юнайтед».

«Ни для кого не секрет, что я с детства болел за этот великий клуб и мечтал выйти на «Олд Траффорд» в качестве футболиста «Манчестер Юнайтед». Невероятно рад возможности воплотить мечту в реальность. Моя карьера только начинается, но я знаю, что готов сделать шаг вперед и играть в команде мирового уровня. Как только я поговорил с тренером, понял, что эта среда идеально подходит для моего развития. Рад возможности поработать с одним из лучших тренеров мира, — приводит слова Хойлунда сайт «МЮ».

20-летний форвард подписал контракт до лета 2028 года. Предполагаемая сумма трансфера — 85 миллионов евро.