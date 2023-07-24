Президент «ПСЖ» общался с главой «Тоттенхэма» насчет Кейна

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи недавно был в Лондоне и встретился с главой «Тоттенхэма» Дэниэлом Леви, сообщает RMC Sport.

По информации издания, руководитель английской команды доволен тем, что парижане могут позволить себе потратить 100 миллионов евро на трансфер форварда, что является минимальной суммой, которую могут рассмотреть в «Тоттенхэме».

Сообщается, что также были контакты с окружением футболиста.

Ранее сообщалось, что «Бавария» предложила «Тоттенхэму» 100 миллионов евро за 29-летнего англичанина.

В сезоне-2022/23 Кейн провел 49 матчей за лондонцев, забил 32 гола и сделал 5 результативных передач. Контракт форварда с клубом истекает летом следующего года.