«Манчестер Сити» близок к продлению контракта с Аке

«Манчестер Сити» продолжает вести переговоры с защитником Натаном Аке по новому контракту, пишет инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, стороны близки к заключению обновленного соглашения. 28-летний футболист подпишет долгосрочный контракт со значительным повышением зарплаты.

В минувшем сезоне Аке участвовал в 41 матче и забил 3 гола. Его нынешнее соглашение с «горожанами» истекает летом 2025 года.