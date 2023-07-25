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Сегодня, 11:17

«Манчестер Сити» близок к продлению контракта с Аке

Виктория Кравченко
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«Манчестер Сити» продолжает вести переговоры с защитником Натаном Аке по новому контракту, пишет инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, стороны близки к заключению обновленного соглашения. 28-летний футболист подпишет долгосрочный контракт со значительным повышением зарплаты.

В минувшем сезоне Аке участвовал в 41 матче и забил 3 гола. Его нынешнее соглашение с «горожанами» истекает летом 2025 года.

ФК Манчестер Сити
Натан Аке
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7
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
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9
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10
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12
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
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 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
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 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
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