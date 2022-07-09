Представители Ларссона контактировали с «Селтиком» и «Ноттингем Форест»

Представители шведского форварда Джордана Ларссона контактировали с рядом клубов, включая «Селтик» и «Ноттингем Форест», сообщает Sky Sports.

25-летний футболист является сыном легенды «Селтика» Хенрика Ларссона и является свободным агентом после того, как контракт с московским «Спартаком» был расторгнут.

В сезоне-2021/22 Ларссона забил 2 гола в 23 матчах за «Спартак», а в апреле благодаря новым правилам ФИФА приостановил контракт с клубом до 30 июня и провел остаток сезона в клубе АИК.